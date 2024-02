Bruninho anuncia retorno ao Brasil na próxima temporada

Os capítulos finais de uma carreira vencedora

Atualmente, Bruninho possui um dos currículos mais vencedores do voleibol entre os jogadores ativos. Em sua carreira, ele já conquistou todos os títulos possíveis da modalidade por clubes e seleção. Com o Brasil, destaque para a medalha de ouro olímpica em 2016 e o Campeonato Mundial de 2010.