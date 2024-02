Sada Cruzeiro x Monteros Voley - Sul-Americano: onde assistir

Na segunda rodada do Sul-Americano Masculino de clubes, o Sada Cruzeiro enfrentará o Monteros Voley, da Argentina, pela fase de grupos. A partida acontecerá nesta terça-feira (13), às 21h, no Ginásio Galegão, em Blumenau-SC. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo no site da VoleySur (www.voleysur.org).

Eneacampeão da competição, o Sada Cruzeiro entra na atual edição como um dos principais favoritos ao título. Na sua partida de estreia, nesta segunda-feira (12), o clube mineiro irá encarar o Club Olympic, da Bolívia. "O Sul-Americano é um torneio importante e muito especial para nós, pela história que construímos na competição e pelo que ele representa também, que é a oportunidade de disputar um Mundial de Clubes. Estamos muito empolgados em participar de mais uma edição e vamos com tudo, trabalhando jogo a jogo. Cada um tem que se preocupar em fazer o seu melhor e sabemos que não será fácil. São fortes equipes na disputa, principalmente os argentinos e os brasileiros que já conhecemos muito bem. É preciso muito foco e intensidade a cada partida para buscarmos mais esse objetivo da nossa temporada", analisou o técnico Filipe Ferraz.

Por outro lado, o Monteros Voley fará sua primeira participação no Sul-Americano. A equipe se classificou por conta do desempenho na última Liga Argentina, onde chegou até a fase de semifinal. Além disso, o destaque do time na campanha foi o brasileiro José Jorge Júnior, eleito um dos melhores centrais do torneio. Agora, ele se transferiu para o também argentino UPCN San Juán.