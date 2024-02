Guilherme Costa vai à final e faz índice olímpico no Mundial

Voa, Cachorrão! Na semifinal dos 200m livre masculino do Mundial de Doha, no Catar, o brasileiro Guilherme Costa se classificou para a decisão do evento. Além disso, a marca atingida pelo nadador carioca foi superior ao índice olímpico, o que garante sua presença nesta prova nos Jogos de Paris-2024.

Na sua bateria, Guilherme terminou em terceiro lugar, com o tempo de 1min46s06, seu melhor resultado na carreira. Após a realização da outra chave, o brasileiro garantiu seu lugar com a sétima melhor marca, atrás dos alemães Lukas Martens e Rafael Miroslaw, do australiano Elijah Winnington, do estadunidense Luke Hobson, do lituano Danas Rapšys e do sul-coreano Hwang Sun-woo. Cachorrão já havia atingido o índice olímpico nos 400m livre, prova que conquistou o bronze no Mundial de 2022.

Agora, Guilherme voltará ao torneio já nesta terça-feira (13), para a disputa da final dos 200m livre. A sessão da noite, em Doha, começará a partir das 13h, no horário de Brasília-DF. Antes disso, no período da manhã, ele disputará as classificatórias da prova masculina dos 800m livre. Nos próximos dias, Cachorrão ainda entrará em ação no 1500m livre e no revezamento 4x200m, ao lado de outros três nadadores do Brasil.