Laura Pigossi e Celine Naef vencem o W75 de Zagreb

A brasileira Laura Pigossi e a sua parceira suíça Celine Naef foram campeãs do torneio de duplas do W75 de Zagreb, na Croácia. As tenistas superaram a dupla formada por Emily Appleton, da Grã-Bretanha, e a indiana Prarthana Thombare pelo placar final de 2 sets a 1 (4/6, 6/1 e 10/8), na manhã desta sexta-feira (17). Este é o segundo título que Pigossi conquistou em duas semanas.

Uma dupla que deu liga! Laura Pigossi e Celine Naef formaram uma parceria pela primeira vez em competições oficiais. Elas começaram as suas trajetórias no W75 de Zagreb vencendo as donas da casa Iva Primorac e Tara Würth por 2 sets a 1 (6/4, 5/7 e 10/3). Em seguida, superaram a dupla Kulambayeva e Sakellaridi, do Cazaquistão e Grécia, respectivamente. A vitória pelo placar de 2 a 1 (4/6, 6/2 e 10/6) classificou a dupla para a final do torneio.

Campeãs em Zagreb!

Na decisão, Pigossi e Naef mostraram, novamente, que são uma equipe sólida e consistente. Isso porque, na partida de hoje, elas souberam reagir bem mais uma vez após saírem perdendo por 1 a 0. No set inicial, foram apenas três games com chances de quebra para ambas as duplas, todos confirmados. Appleton e Thombare venceram o primeiro serviço adversário, sofreram a quebra na sequência, mas abriram vantagem com uma quebra no sétimo game.