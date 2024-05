Bruno Lobo perde mais posições na fase final do Mundial

As primeiras regatas da flotilha de ouro foram disputadas no Campeonato Mundial de Fórmula Kite nesta sexta-feira (17). Único representante do Brasil na disputa por medalhas em Hyères, na França, Bruno Lobo segue na zona de classificação para a medal series. Nas provas de reclassificação, Lucas Fonseca venceu duas nesta quinta e Maria do Socorro Reis fez sua melhor corrida.

Anteriormente em 4º lugar, Bruno Lobo perdeu mais quatro posições após as regatas desta sexta-feira. Ele teve seu pior dia em Hyères ao fazer 24, 24, 5 e 10. Com isso, caiu para a 8ª colocação somando 57 pontos perdidos. Apesar disso, Bruno segue entre os 10 primeiros colocados, que garantem vaga na série da medalha marcada para este domingo (19).