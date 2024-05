Petrúcio Ferreira é tetra no mundial de atletismo paralímpico

É treta! O Brasil amanheceu nesta sexta-feira (17) com um resultado histórico no mundial de atletismo paralímpico de Kobe, no Japão. O bicampeão paralímpico, Petrúcio Ferreira, conquistou o tetracampeonato mundial nos 100m rasos T47, e manteve a hegemonia na prova mais rápida para atletas com deficiência nos membros superiores. Com o resultado, o Brasil fechou o primeiro dia de disputas no Japão na liderança no quadro de medalhas.

Petrúcio começou a sua trajetória no mundial se classificando à final com o melhor tempo das eliminatórias (10s82). Na decisão, anotou o tempo de 10s83 e superou o polonês Michal Derus, que fez 10s88.877. Apenas um milésimo atrás veio o chinês Wang Hao com o bronze. Assim, o brasileiro manteve a hegemonia na categoria, e conquistou o ouro pela quarta vez seguida, após os ouros em Londres 2017, Dubai 2019 e Paris 2023.

Além disso, esse foi o sexto ouro do velocista na história da competição, com as vitórias nos 400m em Dubai 2019 e nos 200m em Londres 2017. Por fim, o outro brasileiro envolvido na final, o carioca Washington Nascimento Júnior completou a distância na sexta colocação, com 11s09.