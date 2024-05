Briga promete ser quente na final por equipes em Paris

China e Itália em crescimento

No momento, diria que a China é a principal ameaça do Brasil para a medalha de prata. A tradicional equipe chinesa está desde 2019 fora do pódio das grandes competições. Mas elas tem melhorado nessa reta final do ciclo olímpico. A China conta com séries de alto grau de dificuldade nas barras assimétricas e na trave, o que pode colocar notas altas no somatório do time. Destaque para Qiu Qiyuan que impressionou no último mês no Campeonato Chinês, tirando notas acima de 15 pontos nos dois aparelhos. O solo da equipe chinesa é razoável. O que estava tirando a equipe do pódio era o salto, com as ginastas do país tendo dificuldade para executar saltos de valores mais altos. Mas isso parece ter melhorado, com algumas postulantes ao time chinês como Du Siyu e Zhang Yihan conseguindo executar saltos com notas de partida mais altas.

A Itália talvez seja o país que mais cresceu na ginástica artística feminina nos últimos 10 anos, com um bom número de ginastas competindo em alto nível no país. Elas competiram muito bem em Jesolo e no Campeonato Europeu, mas sofreram um baque importante no último. Asia D'Amato, um dos pilares da equipe, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho novamente e irá desfalcar o time italiano em Paris. Mas com um número bom de atletas competitivas, a Itália tem bons nomes para substituí-la, talvez não conseguindo suprir a nota da atleta apenas no salto. Quem acabou se destacando no Europeu foi Manila Esposito que levou quatro medalhas de ouro.

A equipe italiana ainda tem um coringa que pode ser utilizado em Paris: a vice-campeã olímpica do solo Vanessa Ferrari. Ela não compete desde os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas deve voltar a competir nas próximas semanas na liga italiana. Se estiver no mesmo nível de três anos atrás, Ferrari somaria notas altas para a equipe.

Demais candidatas

A França levou o bronze no Mundial de 2023. Competindo em casa, o time terá o apoio da torcida para impulsionar suas ginastas na Olimpíada. O time francês teve uma competição perfeita em 2023, tendo pouca margem para erro na final olímpica em Paris. Mas é um grupo sólido comandado pela ótima Melanie de Jesus dos Santos.