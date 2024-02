A dura eliminação do Brasil no Pré-Olímpico de basquete feminino na derrota de 73 a 71 para a Alemanha marcou a despedida de Érika. Aos 41 anos, a pivô e capitã anunciou a aposentadoria da seleção brasileira. O sonho dela era fazer isso em Paris, mas foi obrigada a dizer adeus em Belém.

ÉRIKA se DESPEDE da SELEÇÃO ao final do PRÉ-OLÍMPICO de BASQUETE FEMININO

"Não tenho nem palavras para mensurar o amor com que eu sempre vesti essa camiseta e poder passar todos os perrengues que eu passei com as meninas. Foram 25 anos que, seu eu pudesse voltar para trás, eu faria tudo novamente", afirmou a jogadora às lágrimas na entrevista coletiva depois do jogo diante da Alemanha. "Estou muito feliz em poder ter jogado este Pré-Olímpico, mas meu sonho era lá em Paris. Infelizmente não deu, mas valeu muito a pena ter passado todos esses dias aqui", agradeceu.