Brasil perde da Alemanha e dá adeus ao sonho de Paris-2024

Do lado alemão, Leonie Fiebich brilhou com 22 pontos e 11 rebotes. Quem também brilhou foi Satou Sabally, que foi fundamental para o resultado. A camisa zero jogou a partida no sacrifício por causa de uma lesão no ombro esquerdo. Mesmo assim, ela fez um duplo duplo com 20 pontos e 11 rebotes.

Culpa?

Na saída do jogo, com lágrimas dos olhos, Kamilla Cardoso pediu desculpas pelo resultado. "Essa derrota, foi minha culpa. Eu deveria ter ficado mais calma, eu não deveria ter empurrado a garota, mas eu sou ser humano e como todo mundo eu vou errar. Os nervos subiram à cabeça e eu acho que eu fiz algo errado, mas procurei lutar até o último minuto", desculpou-se a jogadora.

Ela se referiu ao lance em que cometeu a quinta falta e, na sequência, empurrou Satou Sabally. Assim, a Alemanha teve quatro lances livres a seu favor, dois pela infração normal e mais dois pela agressão, assinalada como falta desqualificante pela arbitragem. Apesar de ter perdido a cabeça naquele momento, Kamilla Cardoso foi fundamental para manter as chances do Brasil até o final.

Apesar da eliminação, Kamilla Cardoso entrou para a seleção do torneio, ao lado da sérvia Yvonne Anderson, da alemã Leonie Fiebich e das australianas Bec Allen e Ezi Magbegor - esta última, a MVP.

Despedida

O jogo marcou também a despedida da capitã Érika da seleção brasileira. O desejo dela era se aposentar em Paris, mas as três derrotas no Pré-Olímpico anteciparam a decisão. "Não tenho nem palavras para mensurar o amor que eu sinto por vestir essa camiseta e passar todos os perrengues que eu passei com as meninas. Foram 25 anos que, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo novamente", disse a pivô de 41 anos com lágrimas nos olhos. "Na seleção, infelizmente, meu ciclo se fecha. Eu ainda tenho uma LBF pela frente, mas vou dar todo o suporte para as meninas. Vou estar sempre junto com elas, mas não diariamente porque, como todo mundo sabe, pretendo ser mãe, se não meu marido me larga", brincou.