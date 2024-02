Comitê Organizador divulga as medalhas de Paris-2024

Através das redes sociais, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris-2024 divulgou o design das medalhas de ouro, prata e bronze que serão distribuídas nos pódios do evento. O detalhe que mais chamou atenção foi a inclusão de um hexágono de ferro, peça original da construção da Torre Eiffel, o ponto turístico mais famoso da capital francesa.

A idealização do conceito das medalhas foi feita por um grupo de artesãos da joalheria Chaumet, pertencente à LVMH Group e parceira da organização das Olimpíadas de Paris. Além do destaque para a peça da Torre Eiffel, o design conta com linhas finas que se projetam para fora ao redor do hexágono, representando o brilho da França no planeta e o desempenho brilhante dos atletas na futura competição. Ao todo, o Comitê Organizador produziu 5.084 medalhas.

As medalhas olímpicas e paralímpicas possuem o nome do esporte, da disciplina e do evento gravados nas suas bordas. Para a versão das Olimpíadas, o idioma usado é o francês, enquanto no modelo paralímpico está em inglês. Isso ocorre pois essas são as respectivas línguas oficiais do Comitê Olímpico Internacional (COI) e do Comitê Paralímpico Internacional (IPC).