São Paulo vence Pato no NBB e confirma reação em 2024

Após um início ruim, o São Paulo vem esboçando uma reação no NBB (Novo Basquete Brasil) na segunda metade da temporada. Nesta quarta-feira (7), o atual vice-campeão engatou sua terceira vitória consecutiva ao derrotar o Pato fora de casa por 80 a 74. Antes desta sequência, o tricolor vinha de três derrotas seguidas no início de 2024. A noite ainda contou com dois confrontos entre times gaúchos contra candangos.

Depois de um primeiro tempo equilibrado em que o São Paulo levou a melhor com 36 a 33 no placar, o Tricolor disparou na volta do intervalo. No terceiro período, os são-paulinos acertaram três bolas triplas e dominaram o garrafão para colocar a distância em 12 pontos. Com a vantagem no placar, os paulistas seguraram a reação dos donos da casa e confirmaram a vitória.

Ansaloni foi o destaque do São Paulo na partida com 16 pontos. O time paulista ainda contou com Miller, Betinho, Coelho e Tyrone pontuando na casa dos dois dígitos. Do lado do Pato, Barnes terminou como cestinha do confronto ao anotar 26 pontos.