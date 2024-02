Sem Marta, Brasil anuncia a convocação para a Copa Ouro

Nesta quinta-feira (1), o treinador Arthur Elias divulgou a convocação da seleção brasileira feminina de futebol para a disputa da Copa Ouro da Concacaf. A competição, que será realizada nos Estados Unidos, acontecerá entre os dias 20 de fevereiro e 10 de março. O Brasil está no grupo B, ao lado de Colômbia, Panamá e uma equipe que irá se classificar via uma fase de playoffs.

Ao todo, Arthur chamou 23 atletas para integrar o elenco que competirá em solo americano. Dentre elas, 12 atuam no Brasil, enquanto o restante joga em clubes do exterior. Uma ausência marcante foi da lenda Marta, recém homenageada pela FIFA. Além disso, o torneio será o primeiro compromisso da seleção brasileira em 2024 e servirá como preparação aos Jogos Olímpicos de Paris-2024, que iniciam a partir do mês de julho.

"A Copa Ouro é uma competição muito importante na nossa preparação para os Jogos Olímpicos, que é o foco do meu trabalho desde que cheguei. O grande objetivo é que a seleção faça uma boa Olimpíada. Temos certeza de que será um ano muito especial para o futebol das mulheres no nosso país, por ser um ano olímpico, pela grandeza dos Jogos Olímpicos, da importância para o esporte e para a sociedade mundial que os Jogos têm", disse o técnico Arthur Elias.