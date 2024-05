São Paulo encara o Talleres pela Libertadores em busca da ponta e do fim de tabu

O São Paulo já está classificado para as oitavas de final da Libertadores, mas sabe que terminar esta etapa como líder da chave pode beneficiá-lo no decorrer da competição. Para alcançar o topo, apenas a vitória interessa nesta quarta-feira, às 21h30, no MorumBis. A equipe tricolor mede forças com o argentino Talleres, primeiro colocado.

No Grupo B, o Talleres aparece na liderança, com 13 pontos somados. O São Paulo é o segundo colocado, com dez. O equatoriano Barcelona de Guayaquil, com três, e o chileno Cobresal, com um ponto, lutam pela vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana no outro jogo da rodada.

Como o São Paulo tem cinco gols positivos de saldo, e o Talleres tem seis, uma vitória simples tricolor sobre os argentinos é suficiente para ultrapassá-los na tabela da chave. Os argentinos, porém, têm uma outra meta: ser o melhor primeiro colocado na classificação geral para definir todos os mata-matas como mandante até as semifinais.

O jogo com os argentinos deve marcar o retorno de Jonathan Calleri ao comando do ataque do São Paulo. Ausente das últimas partidas por uma lesão na panturrilha, o principal nome da equipe participou das últimas atividades e a tendência é que ele reforce a equipe.

Caso Calleri não seja escalado desde o início, André Silva é a opção natural para ser titular. As dúvidas de Zubeldía se concentram no ataque. Lucas Moura também pode ganhar espaço entre os 11. O aproveitamento das finalizações tem tirado o sono do técnico.

"Temos de seguir trabalhando e buscar marcar gols quando as oportunidades surgem. Sejam os atacantes ou jogadores de outras posições. Não podemos ter tantas finalizações para esperar um gol. Precisamos encontrar o nível desejado", disse o treinador.

O histórico do São Paulo com o Talleres não é dos melhores. Em cinco jogos (contando partidas oficiais, como Libertadores e Copa Mercosul), foram três empates sem gols e duas derrotas, ambas na Argentina. Em casa, é a chance de o time tricolor pôr fim ao tabu.

"Acredito que nem todos os jogos são iguais. Com o Talleres não será igual ao empate com o Barcelona. O Talleres é melhor em vários aspectos e é bem estruturado. É um clube que trabalho com um mesmo modelo de jogo. Por isso, vende bem os jogadores, participa de grandes competições e vai bem no Argentino. Possivelmente teremos o controle da bola e seremos protagonistas, mas os contragolpes deles serão muito perigosos e, assim, terão algum desequilíbrio defensivo", disse Zubeldía.

O Talleres não perde há mais de três meses. A última vez em que foi superado foi diante do Barracas Central, na Copa da Liga Argentina. Em 17 partidas, são sete empates e dez vitórias. No Campeonato Argentino, aparece na terceira colocação após três partidas.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X TALLERES

SÃO PAULO - Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Alisson, Bobadilla e Michel Araújo; Lucas, Luciano e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

TALLERES - Herrera; Benavídez, Rodríguez, Catalán e Navarro; Ortegoza, Camilo Portilla e Marcos Portillo; Botta, Sosa e Girotti. Técnico: Walter Ribonetto.

ÁRBITRO - Jhon Ospina (COL).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).