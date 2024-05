Grêmio volta a campo contra o The Strongest por classificação na Copa Libertadores

Após um mês fora dos gramados por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o Grêmio volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O time gaúcho enfrenta o The Strongest, da Bolívia, e mandará o duelo no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Mesmo longe de casa, o time gaúcho deve sentir o calor de sua torcida. Perto de 25 dos 32 mil ingressos foram vendidos por antecipação, o que garante um apoio grande das arquibancadas.

As enchentes começaram no final de abril, forçando adiamentos de jogos dos times gaúchos. Depois, o Brasileirão teve duas rodadas adiadas completamente. O Grêmio teve dois confrontos na Libertadores remarcados para o início de junho: Huachipato-CHI e Estudiantes-ARG pela quarta e quinta rodadas, respectivamente.

Com apenas três jogos, o Grêmio aparece em quarto e penúltimo lugar do Grupo C. Está atrás do próprio The Strongest, com dez e cinco jogos, Huachipato, com cinco e quatro jogos, e Estudiantes, com quatro e quatro jogos.

Antes dos adiamentos, o Grêmio perdeu para o The Strongest e Huachipato, ambos por 2 a 0, e iniciou recuperação ao vencer o Estudiantes por 1 a 0. A última partida do time colorado foi em 30 de abril, quando empatou sem gols com o Operário-PR, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Nos últimos dez dias, o técnico Renato Gaúcho comandou treinos em São Paulo, utilizando as instalações do Corinthians. O time chegou a Curitiba apenas na segunda-feira.

O treinador deve promover várias mudanças em relação ao último jogo. Devido ao longo tempo sem jogos, o Grêmio deve entrar com um time misto, apesar da importância do jogo. Uma volta importante é o do lateral-esquerdo Reinaldo, que não atua desde março por conta de uma lesão no joelho. O volante Villasanti, por outro lado, cumpre suspensão por cartão vermelho.

Como lidera com dez pontos, o The Strongest já está classificado às oitavas de final, mas precisa de uma vitória para garantir a liderança sem depender de outros resultados.

No último jogo da Libertadores, o time boliviano goleou o Huachipato por 4 a 0. Sem desfalques, o técnico Ismael Rescalvo deve manter a base titular.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X THE STRONGEST-BOL

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Cristaldo, Galdino e Soteldo; Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho.

THE STRONGEST - Viscarra; Caire, Aimar, Jusino e Daniel Lino; Wayar, Ursino, Amoroso e Ortega; Amoroso, Triverio e Rodrigo Ramallo. Técnico: Ismael Rescalvo.

ÁRBITRO - Andres Matonte (URU).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).