Fortaleza defende liderança em rodada decisiva da Sul-Americana e Cuiabá espera pelo playoff

Mais três grupos da Copa Sul-Americana serão definidos nesta quarta-feira, com seis jogos da sexta e última rodada da fase de grupos. O Fortaleza defende o primeiro lugar para avançar direto às oitavas, enquanto o Cuiabá precisará passar pelos playoffs e apenas cumpre tabela.

Na Sul-Americana, o líder de cada grupo avança às oitavas de final de forma direta. Já o segundo colocado precisará disputar uma vaga com algum terceiro colocado da Copa Libertadores da América.

O Fortaleza lidera o Grupo D com dez pontos, dois a mais do que o Boca Juniors. Como o primeiro critério de desempate é o saldo de gols, os brasileiros praticamente garantem vaga com um empate, já que possuem seis de saldo contra zero dos argentinos.

Às 21h, o Fortaleza encara o Trinidense-PAR, quarto colocado e já eliminado com três pontos na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No mesmo horário, o Boca Juniors duela na La Bombonera com o Nacional Potosí-BOL, que tem sete pontos e também briga pela vaga.

Já o Cuiabá não tem muito o que fazer no Grupo G à espera da disputa do playoff. Com nove pontos, está na vice-liderança, atrás do Lanús-ARG, que já tem 13, como líder. O time argentino é justamente o adversário da rodada, às 19h, no estádio La Fortaleza, em Lanús.

Os brasileiros também não podem ser ultrapassados pelo Deportivo Garcilaso-PER, terceiro colocado com cinco pontos e que se despede em duelo com o Metropolitanos-VEN, que ainda não pontuou.

No Grupo A, o Always Ready-BOL lidera com 11 pontos e defende o posto diante do Independiente Medellín-COL, já eliminado. O Defensa y Justicia-ARG, tem um ponto a menos e, embora tenha vaga garantida ao menos nos playoffs, mira a liderança contra o César Vallejo-PER, também eliminado.

Confira os jogos desta quarta-feira:

19h

Lanús (ARG) x Cuiabá

Metropolitanos (VEN) x Deportivo Garcilaso (PER)

21h

Fortaleza x Trinidense (PAR)

Boca Juniors (ARG) x Nacional Potosí (BOL)

Defensa y Justicia (ARG) x César Vallejo (PER)

Independiente Medellín (COL) x Always Ready (BOL)