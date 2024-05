Brasileiro cai nas oitavas do Pré-Olímpico de boxe e fica fora dos Jogos de Paris-2024

O brasileiro Wanderson de Oliveira perdeu para o polonês Damian Durkacz por decisão dividida, nesta quarta-feira, e foi eliminado do Pré-Olímpico Final de boxe na categoria até 71kg. Com isso, Viviane Pereira é a única representante brasileira na competição em Bangcoc, na Tailândia, e está a duas vitórias da vaga olímpica na categoria até 75kg.

Wanderson de Oliveira, o Shuga, fez uma luta equilibrada contra Durkacz pelas oitavas de final do Pré-Olímpico. O polonês levou vantagem no primeiro round e ganhou por unanimidade. Na segunda parcial, o brasileiro foi melhor para dois juízes e a vitória do polonês se encaminhou. Shuga impôs um maior volume de golpes no último round, mas não conseguiu a virada e saiu derrotado em 4 a 1.

Medalhista de bronze no Mundial de 2023, o brasileiro encerrou sua participação no Pré-Olímpico após vencer duas lutas. Ele precisava chegar à semifinal ou vencer a repescagem para garantir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Viviane Pereira venceu sua luta de estreia e está nas oitavas de final da categoria até 75kg. Ela vai enfrentar a nigeriana Patricia Mbata, no sábado, e precisa ganhar mais dois combates para obter a classificação olímpica. Há quatro vagas em disputa em sua categoria. O boxe brasileiro já tem dez vagas asseguradas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.