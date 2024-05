Mike Tyson passa mal em voo, e luta com Jake Paul pode ser adiada

Mike Tyson passou mal por causa de um úlcera durante um voo de Miami para Los Angeles, domingo à noite, e precisou de cuidados dos paramédicos ainda no avião. Após a aterrissagem, o ex-campeão mundial dos pesos pesados, de 57 anos, foi levado a um hospital, onde realizou exames.

Tyson se prepara para voltar aos ringues em 20 de julho, em Dallas, quando vai enfrentar o youtuber/boxeador Jack Paul em um evento patrocinado pela Netflix. Dependendo dos resultados dos exames, o duelo poderá ser adiado.

Além dos dois protagonistas, o evento também terá a luta entre a campeã mundial do peso-leve Katie Taylor e a campeã mundial do peso-pena Amanda Serrano. Os embates chamaram muito a atenção da imprensa e do público e os 80 mil ingressos no AT&T Stadium já foram vendidos.