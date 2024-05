Manauara-AM goleia o Manaus e segue com 100% de aproveitamento na Série D

Para não deixar dúvida no seu poderio, o Manauara-AM goleou por 4 a 0 o Manaus, em duelo estadual disputado na capital do Amazonas, neste domingo, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com isso, segue com 100% de aproveitamento, feito só igual ao Treze-PB entre todos os 64 participantes da quarta divisão nacional.

O Manauara lidera o Grupo A1 com 15 pontos, fruto de cinco vitórias consecutivas. O Treze tem 15 pontos no Grupo A3 porque no sábado fez 2 a 0 sobre o Atlético-CE, no Ceará.

No Grupo A2, o Maranhão-MA manteve a liderança, com 12 pontos, ao ganhar por 2 a 0 do Cametá, no Pará. Destaque para a goleada de 5 a 0 do River-PI sobre o Tocantinópolis-TO que o deixou com sete pontos, em terceiro lugar. O Moto Club-MA é o vice-líder, com oito, mesmo tendo empatado por 1 a 1 em casa diante do Águia-PA, lanterna com três.

O Itabaiana ainda lidera o Grupo A3, com 11 pontos, apesar do empate sem gols em casa diante do Sergipe. O ASA de Arapiraca (AL) também tem 11, mas fica na vice-liderança pelo menos saldo de gols: 3 a 5.

Pelo Grupo A7, no qual estão incluídos os clubes paulistas, o Maringá ganhou por 1 a 0 do Pouso Alegre-MG e manteve a vice-liderança, com 12 pontos, um a menos da invicta Inter de Limeira, com 13. Completam o G-4, o Água Santa, com 8, e o Pouso Alegre, com 6. O São José-SP tem quatro pontos, em sexto, a frente do Santo André, com três pontos e na sétima posição.

O Grupo A8 segue comprometido por causa dos jogos adiados dos clubes gaúchos, mas o Concórdia-SC segue na liderança, com 10 pontos, após a vitória por 1 a 0 em cima do Cascavel-PR. O vice-líder, com cinco, é o Barra que empatou por 2 a com o Hercílio Luz, em quinto lugar, com quatro pontos.

A primeira fase tem 64 clubes em oito grupos. Após 14 rodadas, os quatro primeiros avançam ao mata-mata, que terá dois jogos e, em caso de empate, pênaltis. Apenas os quatro semifinalistas sobem à Série C. O VAR será utilizado a partir das oitavas de final.

Confira os jogos da 5ª rodada da Série D:

DOMINGO

Potiguar-RN 1 x 2 Santa Cruz-RN

Brasiliense-DF 2 x 1 União-MT

Maracanã-CE 2 x 2 Iguatu-CE

Barra-SC 2 x 2 Hercílio Luz-SC

Capital-TO 0 x 1 Crac-GO

Itabaiana-SE 0 x 0 Sergipe-SE

Sousa-PB 0 x 0 América-RN

River-PI 5 x 0 Tocantinópolis-TO

Cametá-PA 0 x 2 Maranhão-MA

Manaus-AM 0 x 4 Manauara-AM

Concórdia-SC 1 x 0 FC Cascavel-PR

Moto Club-MA 1 x 1 Águia-PA

Maringá-PR 1 x 0 Pouso Alegre-MG

SEGUNDA-FEIRA

20h15

Trem-AP x Rio Branco-AC

TERÇA-FEIRA

19h30

Democrata SL-MG x Real Noroeste-ES