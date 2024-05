James não treina e é liberado pelo São Paulo para se apresentar à Colômbia

Com ele e os auxiliares Carlos Gruezo e Maxi Cuberas desceram para o campo principal do CT da Barra Funda os jogadores que não começaram jogando contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil. O treinador comandou um trabalho tático, de 11 contra 11, onde procurou fazer diversos ajustes, além de aperfeiçoamento de bolas paradas ofensivas.

Classificação e jogos Libertadores

Copa América

Já o outro grupo, composto por jogadores que tiveram maior minutagem contra os paraenses e seguem uma programação especial, fez uma atividade técnica em campo reduzido, focada em posse de bola, sob o comando dos auxiliares Alejandro Escobar e Milton Cruz.

Na vice-liderança do Grupo B, com dez pontos, três a menos do que o Talleres, o São Paulo precisa de uma vitória, por qualquer placar, para terminar a fase de grupos na primeira posição de sua chave. A vaga nas oitavas de final, no entanto, já está garantida.