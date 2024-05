Ferroviária ganha do Figueirense em Santa Catarina e assume a vice-liderança da Série C

Dois clubes paulistas se destacaram na rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, neste domingo. No estádio Primeiro de Maio, na região do ABC, o São Bernardo fez 2 a 0 sobre o CSA, enquanto a Ferroviária ganhou por 1 a 0 do Figueirense, mesmo atuando em Florianópolis (SC), pela sexta rodada.

No estádio Orlando Scarpelli, na capital catarinense, o jogo foi bem equilibrado, mas a Ferroviária fez um gol com o artilheiro Carlão, aos 33 minutos do primeiro tempo, e depois segurou a vitória diante do Figueirense.

O time paulista, ainda invicto, assumiu a vice-liderança com 14 pontos, um atrás do Athletic-MG, com 15, e que folgou nesta rodada porque enfrentaria o São José-RS. Apesar da derrota, o time catarinense tem 10 pontos, em quinto lugar.

O São Bernardo saltou para a quarta posição, com 11 pontos, ao superar o CSA com gols de Kayke e Lucas Lima, ambos de cabeça. O time alagoano continua com três pontos, em 15.º lugar.

No norte do Paraná, Londrina e Volta Redonda-RJ empataram por 1 a 1 e seguem dentro do G-8, a zona de classificação para a próxima fase da competição. O time paranaense tem nove pontos, em 8º, atrás do time fluminense, que soma 10 e aparece em 7º.

A rodada continuará na terça-feira com uma partida direta contra o rebaixamento. Ainda sem vencer, Floresta e Ferroviário se enfrentam no estádio Presidente Vargas, em duelo cearense. Os três jogos envolvendo clubes gaúchos foram adiados.

Confira os jogos da 7ª rodada da Série C:

DOMINGO

Figueirense 0 x 1 Ferroviária

São Bernardo 2 x 0 CSA

Londrina 1 x 1 Volta Redonda

TERÇA-FEIRA

20h

Floresta-CE x Ferroviário-CE