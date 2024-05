Ceará vence Chapecoense com gol de pênalti no fim e encosta no G-4 da Série B

Com emoção, o Ceará encostou no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar a Chapecoense, de virada, por 2 a 1, neste domingo, na Arena Castelão, pela sétima rodada. O gol salvador foi marcado por Saulo Mineiro, de pênalti, aos 55 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Ceará aliviou a pressão em cima do técnico Vagner Mancini e pulou para o quinto lugar, com 12 pontos, atrás apenas de Santos (15), América-MG (15), Goiás (14) e Sport (12). Com nove, a Chapecoense terminou a noite na 10ª posição, com nove pontos. O time alviverde chegou ao quinto tropeço consecutivo e viu a pressão aumentar sobre Umberto Louzer.

O jogo começou estudado por ambas as equipes. Aos poucos, a Chapecoense foi saindo um pouco mais e conseguiu tirar o zero do placar aos 17 minutos. Após linda troca de passes, a bola chegou em Mancha pela esquerda. Ele cruzou para Foguinho, que deu um voleio para a defesa de Richard. Na sobra, Mário Sérgio só empurrou.

A Chapecoense aproveitou do momento para pressionar mais o Ceará e só não ampliou, aos 28, pois a bola de Foguinho acertou o travessão. Melhor para o time alvinegro, que buscou o empate aos 43. Após cobrança de escanteio, Barceló cabeceou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Ceará voltou com uma postura mais agressiva e criou boas oportunidades de gol, enquanto que a Chapecoense se preocupou em se defender para evitar ficar atrás do placar. O jogo, no entanto, foi ficando extremamente equilibrado e sem muitas chances claras de gol.

Nos minutos finais, a partida ganhou em emoção novamente. Aos 43, Mancha cruzou e Bruno Leonardo empurrou para o gol. A arbitragem assinalou posição irregular e anulou o lance. A decisão inflamou o Ceará, que pressionou no fim e buscou a vitória na raça.

Aos 52, Richard ligou o contra-ataque com um chutão em tiro de meta. Saulo Mineiro fez um lindo pivô e acionou Erick Pulga em velocidade. Ele disparou e foi derrubado por Auremir dentro da área, pênalti. Saulo Mineiro foi para a cobrança e confirmou o triunfo por 2 a 1.

Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Coritiba na sexta-feira, às 19h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No domingo, às 16h, a Chapecoense recebe o Vila Nova, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 2 X 1 CHAPECOENSE

CEARÁ - Richard; Rafael Ramos, Jonathan, David Ricardo e Paulo Victor; Jean Irmer (Guilherme Castilho/Richardson), De Lucca (Saulo Mineiro) e Lourenço (Lucas Mugni); Aylon (Facundo Castro), Erick Pulga e Barceló. Técnico: Vagner Mancini.

CHAPECOENSE - Matheus Cavichioli; JP Galvão, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Mancha; Foguinho, Rafael Carvalheira (Auremir), Giovanni Augusto (Marlone) e Thomás (Rômulo); Marcinho (Walterson) e Márcio Sérgio (Marcelinho). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Mário Sérgio, aos 17, e Barceló, aos 43 minutos do primeiro tempo. Saulo Mineiro, aos 55 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Facundo Castro, Guilherme Castilho e Saulo Mineiro (Ceará); Auremir, Bruno Leonardo, Foguinho, Giovanni Augusto, JP Galvão, Mário Sérgio, Matheus Cavichioli e Thomás (Chapecoense).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).