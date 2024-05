Leclerc revela 'sensação especial ' após pole em Mônaco e Sainz entrega jogo de equipe

No "quintal de casa", o monegasco Charles Leclerc quebrou a sequência de poles consecutivas de Max Verstappen ao cravar a volta mais rápida do treino classificatório no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. O piloto da Ferrari revelou estar sentindo uma 'sensação especial' e garantiu grandes coisas na corrida deste domingo.

"Estou muito feliz com a volta, com a emoção lá no alto. A sensação é excelente, tudo muito especial. Posso conseguir grandes coisas amanhã e a vitória é o objetivo. Preciso de uma boa largada e, então, quando fizermos isso, espero que Carlos Sainz possa me seguir. No passado não conseguimos isso, mas temos a certeza que somos um time mais forte", afirmou.

Mencionado por Leclerc, Carlos Sainz largará na terceira posição, atrás também de Oscar Piastri, da McLaren. Max Verstappen sairá do sexto lugar, tendo os pilotos da Mercedes - George Russell e Lewis Hamilton , à sua frente.

"Agora eu sei, com mais experiência do que nunca, que a classificação por mais que ajude, não garante um triunfo. O cenário está perfeito, mas aconteça o que acontecer, precisamos trazer essa vitória para casa", completou Leclerc, que teve o discurso otimista acompanhado por seu companheiro de equipe.

"Acho que, no geral, foi uma melhoria para mim, já que estive sofrendo durante todo o fim de semana com a confiança para me sentir melhor dentro do carro. Então, no geral, dar o máximo e largar em terceiro é um passo na direção certa. Não estou totalmente feliz porque gostaria de estar brigando pela pole, mas Charles tem feito um trabalho incrível. O carro também esteve muito bom durante todo o fim de semana e ele conseguiu extrair o máximo, então estou feliz por ele", disse.

O espanhol revelou também que a Ferrari jogará em equipe em Mônaco. "É Mônaco. Tudo pode acontecer e vamos dar o nosso melhor. A prioridade será vencer com Charles amanhã (domingo)", finalizou.

O GP de Mônaco acontecerá neste domingo, com largada prevista para as 10h, horário de Brasília.