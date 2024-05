Jogador do Athletic Bilbao atuou com caco de vidro no pé por 2 anos na Espanha

Um dos destaques do Athletic Bilbao, o atacante Iñaki Williams jogou durante dois anos sem saber que tinha um caco de vidro na sola do pé esquerdo. A informação foi revelada pelo técnico da equipe, Ernesto Valverde, em entrevista coletiva na sexta-feira.

"Iñaki Williams quebrou um recorde de jogos consecutivos disputados e venceu uma Copa (do Rei) com um pedaço de vidro de dois centímetros preso na sola do pé. É incrível, mas é verdade", disse Valverde. Ele contou que o jogador de 29 anos estava de férias há dois anos quando pisou em um vidro, resultando em um ferimento profundo no pé.

O atleta descobriu que parte do material ainda estava alojado próxima a um tendão ao passar por uma ressonância magnética após o título da Copa do Rei (sobre o Mallorca), no dia 6 de abril. Ele reclamava de dores no local há alguns meses. "O médico e eu começamos a rir porque não conseguíamos acreditar", completou Valverde.

O atacante, que também defende a seleção de Gana, compartilhou uma foto nas redes sociais, mostrando o objeto, removido cirurgicamente na última terça-feira, dia 21.

O ganês é o detentor do recorde de partidas consecutivas no Campeonato Espanhol, ao disputar 251 jogos. A sequência foi alcançada entre abril de 2016 e janeiro de 2023, quando ficou ausente por lesão.