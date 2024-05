João Paulo rompe tendão de Aquiles e deve desfalcar o Santos pelo resto da temporada

As notícias sobre João Paulo foram piores do que o Santos esperava. O goleiro passou por exames neste domingo e foi constatada uma ruptura total no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. O jogador deve perder o resto da temporada, já que o quadro é cirúrgico e o tempo de recuperação costuma ser de seis a oito meses.

"O goleiro João Paulo, que deixou o campo ainda no primeiro tempo de América-MG x Santos, no Estádio Independência, passou por exame de ressonância nuclear magnética, neste sábado, teve confirmada ruptura no Tendão de Aquiles no tornozelo esquerdo e passará por procedimento cirúrgico, com o doutor Mauro Dinato, acompanhado pelo coordenador médico do clube, doutor Rodrigo Zogaib, neste domingo, às 11h, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo", disse o Santos, em nota.

João Paulo sofreu a lesão aos 14 minutos do primeiro tempo da derrota para o América-MG por 2 a 1, na Arena Independência, na última sexta-feira. O goleiro fintou Renato Marques, mas acabou se contundindo no lance, que terminou com polêmica. O atacante ficou com a bola, na sequência, e chutou para o gol vazio, gerando inúmeras críticas por parte dos santistas.

O Santos continua divulgando a recuperação do goleiro, que agradeceu os torcedores pelas mensagens de apoio. "Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e carinho, Deus abençoe cada um", afirmou.

Na partida, João Paulo chegou a ser substituído por Gabriel Brazão, que terá sua primeira sequência como titular do Santos. O clube até estudou a possibilidade de contratar um goleiro, após o Paulistão, para brigar por posição de titular, mas optou por apostar nos que já estão no elenco.

O Santos, no entanto, terá tempo para se preparar para o próximo compromisso na Série B. O duelo com o Botafogo-SP será apenas na segunda-feira, dia 3, às 20h, no estádio do Café, em Londrina (PR).

Apesar da derrota, o Santos ainda permanece na liderança do torneio, com os mesmos 15 pontos do América-MG. O time paulista, no entanto, ainda pode ser ultrapassado na rodada por Goiás (14) e Sport (12).