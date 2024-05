Em duelo de 'desesperados', Guarani e Paysandu empatam sem gols pela Série B

Guarani e Paysandu entraram em campo neste sábado de temperaturas baixas em Campinas, com a "corda no pescoço". Na zona de rebaixamento, nenhum dos times balançou as redes do estádio Brinco de Ouro e ficaram no empate por 0 a 0, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com um ponto para cada, o Guarani deixou momentaneamente a vice-lanterna, mas segue entre os quatro piores times na tabela, em 17º lugar, com quatro pontos. Já o Paysandu conseguiu deixar a zona de rebaixamento, aparecendo em 16º, com cinco, porém sem nenhuma vitória.

Os dois times fizeram um duelo mais físico do que técnico. Os donos da casa tentaram acelerar as jogadas, mas só conseguiram levar perigo no jogo aéreo, em cabeçadas de Diogo Mateus, sob o gol, e Reinaldo, que parou no goleiro Matheus Nogueira.

O Paysandu tinha mais paciência para criar as jogadas e assustou em chutes de longe de Juninho e Leandro Vilela. O jogo corrido foi interrompido diversas vezes por muitas faltas - 19 no total - e cinco cartões amarelos distribuídos, caindo drasticamente a qualidade da partida.

Os times voltaram para a segunda etapa abusando dos erros, principalmente nas tomadas de decisões no último terço do campo. Quando conseguiu se encontrar em campo, o Paysandu tomou conta da partida e só não abriu o placar, pois o chute de Leandro Vilela explodiu no travessão e pingou na linha.

O lance que pareceu que iria colocar fogo na partida, na verdade esfriou. Após passar dos 30 minutos, o Paysandu começou a desacelerar as jogadas, enquanto o Guarani pouco produzia e tirava a paciência da torcida. Na reta final, Bryan Borges teve a chance de dar vitória para os visitantes, mas cara a cara com Vladimir, isolou.

Os dois só voltam a campo daqui 10 dias, na terça-feira, dia 4 de junho, às 19h, o Guarani visita o Mirassol, no estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol. Mais tarde, às 21h30, o Paysandu recebe o América-MG, na Curuzu, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 0 X 0 PAYSANDU

GUARANI - Vladimir; Diogo Mateus, Léo Santos, Douglas e Jefferson; Camacho (Kayque), Matheus Bueno e Marlon Douglas (Anderson Leite); João Victor (Rafael Freitas), Luccas Paraizo (Renyer) e Reinaldo (Gustavo França). Técnico: Júnior Rocha.

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Edison Júnior (Léo Pereira), Quintana, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela (Fraga) e Juninho (Netinho); Esli García (Bryan Borges), Nicolas e Ruan Ribeiro (Edinho). Técnico: Hélio dos Anjos.

CARTÕES AMARELOS - Diogo Mateus e Reinaldo (Guarani); Quintana, Ruan Ribeiro e Leandro Vilela (Paysandu).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA - R$ 67.320,00.

PÚBLICO - 2.997 torcedores.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).