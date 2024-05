Charles Leclerc é o mais rápido no último treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1

Em casa, Charles Leclerc conseguiu manter o seu lugar de mais rápido na terceira e última sessão de treinos livres para o GP de Mônaco de Fórmula 1, na manhã deste sábado. O piloto da Ferrari fechou a sessão com 1min11s369. O segundo na classificação foi Max Verstappen, da Red Bull, seguido por Lewis Hamilton, da Mercedes.

O treino foi marcado por um acidente de Valtteri Bottas, da Kick Sauber, que bateu no muro, sofreu danos na suspensão dianteira direita e causou bandeira vermelha. No final do treino, os pilotos disputavam espaço na estreita pista para conseguir algumas voltas rápidas, o que resultou em gesticulações e mensagens de rádio furiosas de Verstappen, Kevin Magnussen e Sergio Perez.

Leclerc fechou a sessão quase dois décimos à frente de Verstappen, que completou uma volta a mais do que o adversário da Ferrari (27 contra 26). Depois de Hamilton, Oscar Piastri trouxe a McLaren para o quarto posto. Perez se classificou em quinto, e George Russell completou as seis primeiras posições. O piloto da Mercedes foi quem mais rodou no último treino livre, com 33 voltas. Com o acidente, Bottas terminou a sessão sem tempo e na 20ª e última colocação.

Os pilotos e as equipes terão um breve período de tempo analisar os dados e fazer os ajustes finais antes do treino classificatório, que acontece às 11h. No domingo, a largada para o tradicional GP de Mônaco está agendada para às 10h.

Confira o resultado final do 3º treino livre do GP de Mônaco:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min11s369

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), + 0s197

3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), + 0s341

4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), + 0s532

5º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), + 0s554

6º - George Russell (ING/Mercedes), + 0s599

7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), + 0s610

8º - Lando Norris (ING/McLaren), + 0s619

9º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), + 0s622

10º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), + 0s718

11º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), + 0s775

12º - Alexander Albon (TAI/Williams), + 0s811

13º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), + 0s823

14º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), + 0s847

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), + 0s962

16º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), + 1s103

17º - Logan Sargeant (EUA/Williams), + 1s334

18º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), + 1s460

19º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), + 2s461

20º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), sem tempo