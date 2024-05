Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut fazem dobradinha em etapa da Copa do Mundo

Garantidas na Olimpíada de Paris-2024, as nadadoras Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut brilharam na etapa da Copa do Mundo de águas abertas disputada em Golfo Aranci, na Itália. Nesta sexta-feira, elas fizeram uma dobradinha no pódio na prova de 10km, com Ana Marcela em primeiro lugar e Viviane, em segundo.

Atual campeã olímpica da prova, Ana Marcela se destacou na chegada, com um forte ritmo. Assim, bateu na frente, com o tempo de 2h02min00s70. Viviane veio logo atrás, com 2h2min02s00. A alemã Leonie Beck completou o pódio, com a marca de 2h02min02s20.

No masculino, Matheus Melecchi foi o melhor brasileiro na disputa. Ele terminou no 22º lugar no geral e em terceiro na categoria Junior. Com o resultado, Melecchi assumirá a liderança do ranking da sua categoria. Lucas Davesac também esteve na disputa, mas acabou não completando a prova.

A etapa italiana da Copa do Mundo é mais uma preparação para Ana Marcela e Viviane para a Olimpíada. Elas serão as duas únicas representantes do Brasil na prova de águas abertas (antes chamada de maratona aquática).

A campeã olímpica vem em bom ritmo desde o início da temporada. Na primeira etapa da Copa do Mundo, disputada no Egito, em março, ela ficou em quinto lugar. A competição contará com mais três etapas neste ano, em Portugal, China e Israel, todas após a disputa dos Jogos Olímpicos.

A prova de águas abertas será disputada no dia 8 de agosto, já na reta final da Olimpíada, no Rio Sena, na capital francesa.