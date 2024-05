Adilson Baptista assume a direção de base do Cruzeiro: 'Fazer o meu melhor pelos meninos'

Com a experiência de já ter defendido as cores do Cruzeiro na época de jogador e também ter dirigido a equipe, Adilson Batista iniciou nesta sexta-feira uma nova função na carreira. O ex-treinador do Amazonas chegou a Belo Horizonte como novo diretor das categorias de base do clube.

Além do ex-treinador, o clube mineiro também anunciou Cyro Leães como novo coordenador metodológico. Um braço direito para Adilson Batista na missão de revelar jogadores que possam ajudar na equipe profissional e que também rendam lucros em possível negociação.

"Adilson Batista é o novo diretor geral das categorias de base do Cruzeiro! O profissional, que tem história no clube como jogador e técnico, retorna à Toca da Raposa junto com Cyro Leães, novo coordenador metodológico. Sejam bem-vindos e sucesso com os Crias da Toca", oficializou o Cruzeiro.

Ex-zagueiro de respeito e conhecedor de futebol. Adilson Batista chegou prometendo muito empenho na inédita função. "Alegria enorme de voltar para uma casa que trabalhei por oito anos. Foi uma convocação para uma função nova onde vou mergulhar e me dedicar para fazer o meu melhor e ajudar essa nova geração de meninos a chegar à Toca preparados", disse Adilson. "Quero dar minha contribuição, servir o Cruzeiro novamente e revelar grandes jogadores para o futuro do clube."

As atividades desta sexta no Cruzeiro tiveram uma presença ilustre. Maior ídolo da história do clube, Dirceu Lopes visitou o elenco para passar uma palavra de confiança e ainda reverenciou o atual camisa 10, Matheus França, com o qual bateu um bom papo após forte abraço.