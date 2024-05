Cássio vai a campo e realiza o primeiro treino pelo Cruzeiro na Toca da Raposa

Depois de ser recepcionado pela torcida do Cruzeiro com festa, o goleiro Cássio foi a campo nesta quinta-feira (23) e fez o seu primeiro treino com os companheiros em Belo Horizonte.

Após conhecer a estrutura do clube e realizar os exames médicos, ele se integrou ao elenco e cumpriu os exercícios determinados pela comissão técnica. Primeira contratação de impacto da nova SAF, o goleiro vai ter que esperar um pouco para entrar em campo em um jogo oficial.

A sua estreia com a camisa azul está programada somente para o início de julho, na reabertura da janela de transferências. Sua chegada representa uma nova fase na administração do gestor Pedro Lourenço, que espera recolocar o Cruzeiro na disputa por títulos de relevância.