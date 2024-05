Palmeiras encerra preparação para encarar Botafogo-SP e Lázaro pede atitude: 'Impor o jogo'

Com muito trabalho e bastante disposição, o Palmeiras encerrou, nesta quarta-feira, a sua preparação para o confronto com o Botafogo-SP, que vale vaga na Copa do Brasil. No treinamento, o técnico Abel Ferreira comandou várias situações de jogo para o elenco.

Além de aprimorar as transições da defesa para o ataque, e fazer ajustes na movimentação do time, o treinador português deu ênfase também ao treino de finalizações. A atividade foi encerrada com um trabalho recreativo.

Presente na vitória de 2 a 1 sobre o rival de Ribeirão Preto, pelo duelo de ida da terceira fase da competição, o meia Lázaro disse o que o Palmeiras deve fazer para obter a classificação.

"Impor a qualidade de jogo. Vai ser um compromisso muito difícil, mas o Palmeiras tem de mostrar a sua força. Será uma partida muito importante e nós sabemos disso", comentou Lázaro que elogiou o tempo de treinamento que o time teve com a paralisação do Campeonato Brasileiro por causa das enchentes que afetaram o Estado do Rio Grande do Sul.

"Tivemos mais tempo para treinar e isso, querendo ou não, isso nos ajuda para chegarmos mais preparados para a partida. Entrar com mais energia. Esperamos sair com a vitória", completou o atleta.

A partida diante do Botafogo-SP está marcada para esta quinta-feira, às 19h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Após largar na frente com o triunfo de 2 a 1 no Allianz, o Palmeiras se garante às oitavas de final da Copa do Brasil com um empate.