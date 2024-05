Luana Carvalho e Ellen Froner caem na 1ª rodada no Mundial de judô e ficam sem vaga em Paris

As judocas brasileiras Luana Carvalho e Ellen Froner, ambas da categoria até 70kg, foram eliminadas de forma precoce no Mundial de Judô, disputado em Abu Dabi, nesta quarta-feira. Com o resultado, as duas atletas não poderão mais somar pontos suficientes no ranking para entrar na Olimpíada de Paris-2024.

Luana e Ellen precisavam se destacar na disputa, ao menos alcançando as fases finais do Mundial, para seguirem com chances de disputarem pela primeira vez a Olimpíada. Como a Federação Internacional de Judô fechará seu ranking olímpico no dia 25 de junho, não haverá tempo hábil para as duas alcançarem a pontuação necessária para Paris-2024.

Nesta quarta, Luana e Ellen foram eliminadas logo na primeira rodada. Ellen foi derrotada pela francesa Margaux Pinot, campeã olímpica por equipes mistas em Tóquio. A brasileira acabou sendo eliminada após sofrer três punições, sendo a terceira por falso ataque, em decisão com ajuda de vídeo.

Na sequência, Luana perdeu para a holandesa Hilde Jager, também nas punições, a última delas por postura defensiva. Assim, o Brasil não terá representantes nesta categoria na Olimpíada, que começará no dia 26 de julho.

Entre os demais brasileiros que foram ao tatame nos Emirados Árabes Unidos nesta quarta, Rafael Macedo e Marcelo Gomes venceram uma luta cada na categoria até 90kg e foram eliminados nas oitavas de final.

Macedo, já classificado para Paris-2024, venceu sua única luta ao bater o campeão europeu Eljan Hajiyev, do Azerbaijão, por ippon. Nas oitavas, caiu diante do japonês Goki Tajima, que finalizou o brasileiro com uma chave.

Marcelo Gomes estreou com vitória segura por ippon diante do israelense Li Kochman. Em seguida, sofreu um ippon do campeão mundial de 2019, o holandês Noel Van T End. Os quatro judocas que competiram nesta quarta vão voltar ao tatame na sexta para as lutas por equipes mistas.

O Brasil ainda busca seu primeiro pódio neste Mundial, a última grande competição antes da Olimpíada. Até o momento, o melhor resultado foi obtido por Daniel Cargnin (até 73kg), medalhista olímpico que ficou em quinto lugar em sua categoria.