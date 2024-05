Assistir Libertadores e campeonatos europeus vai ficar mais caro; confira valores do Disney+

Os fãs de futebol, NBA, NFL, tênis e outros dos principais esportes do mundo irão sofrer com a mudança no preço do Disney+, no próximo dia 26 de junho. O streaming agora irá contar também com os eventos da ESPN, canal esportivo da empresa do Mickey.

Até agora, o Star+ tem toda a programação dos canais ESPN. Porém, este serviço será descontinuado na América Latina e a Disney irá focar todos os seus streamings em um lugar só. Anteriormente, o Disney+ contava apenas com filmes e séries da Pixar, universos Stars Wars, Marvel e clássicos da Disney. Agora, ele terá também todo o acervo contido no Star+.

Com isso, Campeonato Inglês, Italiano, Espanhol, Libertadores, Grand Slams de tênis e tudo o que a ESPN tem ficará sob o guarda-chuva do Disney+. No entanto, nos novos preços divulgados pela empresa todo o conteúdo de eventos esportivos não estará no plano mais básico.

Esses ficarão no Disney+ Premium, com preço mensal de R$ 62,90 e anual de R$ 527,90. Atualmente, o Combo+ (Disney+ e Star+), custa R$ 55,90 por mês.

O pacote básico, com acesso a tudo que for exibido somente na ESPN e ESPN 3, além do Disney+, custará R$ 43,90 por mês ou R$ 368,90 por ano na nova organização do streaming.