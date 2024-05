Whindersson fará luta de boxe em card preliminar de Mike Tyson x Jake Paul

O influenciador e humorista Whindersson Nunes vai lutar contra o pugilista número 1 da Índia, Neeraj Goyat, no dia 20 de julho, no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos. O embate do piauiense faz parte do card do confronto principal do dia, que será entre Mike Tyson e Jake Paul, e entre Katie Taylor e Amanda Serrano.

O duelo entre Whindersson e Goyat será em seis rounds de três minutos. "Cresci assistindo grandes nomes do boxe. Então, ter a oportunidade de fazer parte desse card e me desafiar nesse esporte é uma honra", disse o brasileiro. O influenciador tem 29 anos e luta desde 2019. Foram duas vitórias, um empate e duas derrotas desde então.

Já Neeraj Goyat tem 32 anos e se profissionalizou na modalidade em 2006. O boxeador tem 18 triunfos, quatro empates e uma derrota. Para enfrentar o indiano, Whindersson treina ao lado de nomes de peso, como o medalhista olímpico Esquiva Falcão. "Tenho me preparado diariamente com meus treinadores para apresentar minha melhor versão de lutador no Texas e, mais uma vez, defender e orgulhar meu país", destacou ele.

A lista preliminar do card também inclui as lutas Julio Cesar Chavez Jr x Darren Till e Ashton Sylve x Floyd Schofield. Todos os embates fazem parte de uma parceria da Netflix com a Most Valuable Promotions (MVP), e serão transmitidas pela plataforma de streaming.