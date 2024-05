Serra-ES vence o Democrata-MG e entra no G-4 do Grupo A6 da Série D

A quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro foi encerrada nesta terça-feira com a vitória do Serra-ES por 1 a 0 sobre o Democrata-MG. Enquanto isso, Cascavel-PR e Hercílio Luz-SC ficaram no empate sem gols.

No estádio Robertão, o Serra venceu o Democrata-MG por 1 a 0, com gol marcado por Matheus Sacramento, contra. Com isso, o time capixaba subiu para o quarto lugar do Grupo A6, com sete pontos, mesma pontuação de seu rival e do Nova Iguaçu-RJ, que levam a melhor nos critérios de desempate. O Itabuna-BA lidera, com oito.

Pelo Grupo A8, Cascavel-PR e Hercílio Luz-SC não saíram de um empate sem gols. Melhor para o time paranaense, que terminou a rodada em quarto, com quatro pontos, assim como Barra-SC e Cianorte-PR. O Concórdia é o líder com sete, enquanto o Hercílio Luz é o quinto, com três.

A quinta rodada já começará na próxima sexta-feira, às 20h, no confronto entre Serra-ES e Ipatinga-MG, no estádio Robertão.