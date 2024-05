João Schmidt sofre entorse no tornozelo e pode desfalcar o Santos diante do América-MG

O técnico Fábio Carille pode ter um importante desfalque para a partida desta sexta-feira, diante do América-MG, em Belo Horizonte, pela Série B do Campeonato Brasileiro. João Schmidt sofreu uma entorse no tornozelo direito e já iniciou tratamento intensivo.

O departamento médico vai acompanhar a evolução do local atingido para avaliar o estado do atleta. Principal responsável pela marcação no meio-campo, o jogador tem sido um dos destaque da equipe neste início de competição.

Carille vai aproveitar os treinos da semana para começar a montar a equipe. O time treinou nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, e o treinador aproveitou a atividade para observar os reservas em um treino técnico tático. Já os jogadores que iniciaram a partida com o Brusque participaram de uma atividade física.

Caso João Schmidt não reúna condições de atuar em Belo Horizonte, o substituto natural deve ser o venezuelano Tomás Rincón, que no ano passado, chegou a ser titular da equipe. A ideia do comandante santista é manter a base da equipe que vem atuando para fortalecer ainda mais o conjunto.

Assim, o Santos deve apostar no 4-3-3, mesmo atuando na casa do América-MG. Giuliano segue com liberdade para ficar na criação, enquanto o ataque mais uma vez deve contar com o trio Weslley Patati, Otero e Willian Bigode.

Líder isolado da competição, o Santos tem 15 pontos e lidera a Série B de forma isolada. Com cinco vitórias e uma derrota, a equipe ostenta um aproveitamento de 83%. Ainda invicto no torneio, o América tem três vitórias e três empates.