São Paulo se reapresenta e Zubeldía observa elenco de olho em jogo de volta da Copa do Brasil

Com uma boa vantagem assegurada com a vitória de 3 a 1 sobre o Águia de Marabá, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o técnico Luis Zubeldía comandou o treinamento na reapresentação dos jogadores após folga.

Como o duelo de volta acontece somente na quinta-feira, no MorumBis, o treinador aproveitou a atividade para trabalhar o elenco fisicamente e também pensar na estratégia a ser usada.

Em campo, os jogadores realizaram uma sessão de exercícios físicos com a comissão técnica. Em seguida, o treinador argentino comandou uma movimentação com ênfase na posse de bola.

Os jogadores entregues ao departamento médico dificilmente deverão estar à disposição para o encontro de quinta-feira. Diante deste cenário, Zubeldía vai aproveitar os treinamentos da semana para definir a equipe.

O São Paulo volta a treinar na manhã desta terça-feira. A partir daí, o treinador vai começar a fazer ajustes na equipe. Mesmo com os desfalques Rafinha, Calleri, Pablo Maia e Wellington Rato, Zubeldía quer escalar uma equipe competitiva para definir a vaga sem sustos. Com a vitória de 3 a 1 sobre o rival, na partida de Belém, o São Paulo se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil até com derrota em casa por diferença de um gol.