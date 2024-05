Lukaku marca, Roma vence e mantém sonho pela Liga dos Campeões

A Roma derrotou o Genoa por 1 a 0, neste domingo, no estádio Olímpico, na capital italiana, e manteve a esperança de obter uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. O único gol do jogo foi do belga Romero Lukaku, justamente quando a equipe da casa estava com um jogador a menos.

Com 63 pontos, a Roma se manteve na sexta colocação do Campeonato Italiano e agora precisa torcer para a Atalanta ganhar a Liga Europa para obter uma vaga no principal torneio interclubes do continente. A Atalanta faz a decisão do torneio europeu em jogo único contra o Bayer Leverkusen, na quarta-feira.

Neste domingo, a Roma esteve com mais domínio, mas até os 15 minutos do primeiro tempo, não conseguiu criar muito perigo. Lukaku bem que tentou fazer o pivô, mas a forte marcação impediu qualquer sucesso.

Mas, aos 18, duas substituições de De Rossi deram certo. Com a entrada de Dybala e El Shaarawy, Lukaku ganhou companheiros mais ofensivos. Já o Genoa permaneceu vivendo de contra-ataques.

Aos 27, porém, a Roma viu Leandro Paredes ser expulso, mas foi aí que o time ganhou brio. E sete minutos El Shaarawy cruzou da direita para Lukaku, que, de dentro da área, subiu mais que dois rivais e, de cabeça, acertou o canto esquerdo do gol do Genoa.

Só depois do 1 a 0 e com um jogador a mais que o Genoa ficou mais ofensivo, mas aí parou em três oportunidades nas boas defesas do goleiro Svilar.

A Roma faz sua despedida oficial na temporada contra o Empoli, fora de casa, no domingo. O Genoa, que soma 46 pontos, vai receber o Bologna na mesma data.