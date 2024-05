Gabi elogia torcida e comemora vitória da seleção de vôlei: 'Inesquecível'

Completando 30 anos de idade neste domingo (19), a capitã da seleção brasileira feminina de vôlei, Gabi Guimarães, pegou o microfone e comemorou com todo o ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, a vitória sobre a Sérvia por 3 sets a 1, parciais de 25/15, 25/19 e 25/19. Ela foi a principal pontuadora da partida, com 15, seguida por Rosamaria (12) e Ana Cristina (11).

"É um momento inesquecível. Vocês embalaram a gente. Vocês fizeram o dia do meu aniversário ser muito especial. Estou muito feliz", disse a capitã da equipe do técnico Zé Roberto Guimarães.

Quem também enalteceu a presença da torcida brasileira nesses dois últimos jogos no Maracanãzinho foi Rosamaria. Ela ainda mostrou muita confiança com a sequência da equipe na Liga das Nações. O Brasil lidera com quatro vitórias em quatro partidas.