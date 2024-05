ABC goleia por 4 a 0 e Londrina entra no G-8 da Série C

ABC-RN e Londrina foram mais dois vencedores da quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time potiguar conquistou seu primeiro triunfo com goleada de 4 a 0 em cima do Ferroviário-CE, enquanto os paranaenses venceram o São Bernardo por 2 a 0.

O ABC visitou o Ferroviário no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), e venceu por 4 a 0. Com isso, chegou a quatro pontos e saiu da zona de rebaixamento, agora em 12º lugar. O adversário segue sem vencer, com um ponto, em 18º.

Jogando em casa, no Estádio do Café, o Londrina superou o São Bernardo por 2 a 0 e agora soma oito pontos, dentro do G-8, em sétimo lugar. Já o time paulista segue com oito, mas em sexto lugar por conta do saldo de gols (5 a 0).

O único empate ocorreu entre Remo e Tombense, que não marcaram gols no Baenão, em Belém (PA). O time paraense chegou a quatro pontos, em 14º, enquanto o adversário mineiro tem dez, em quarto lugar.

A rodada ainda seguirá na segunda-feira com os duelos Floresta-CE x Figueirense-SC e Athletic-MG x Aparecidense-GO. Os confrontos Botafogo-PB x São José-RS e Ypiranga-RS x Caxias-RS foram adiados devido à situação do Rio Grande do Sul.

Confira os resultados deste domingo:

Londrina-PR 2 x 0 São Bernardo-SP

Remo-PA 0 x 0 Tombense-MG

Ferroviário-CE 0 x 4 ABC-RN