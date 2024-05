Vettel guia a última McLaren de Senna em homenagem no GP da Emilia-Romagna

O final de semana do GP da Emilia-Romagna, em Ímola, na Itália, é palco de uma série de homenagens ao piloto brasileiro de Fórmula 1, Ayrton Senna. Trinta anos após a morte do ex-piloto da McLaren, também em Ímola, o tetracampeão Sebastian Vettel lidera os tributos que celebram o legado de Ayrton.

Com um sorriso no rosto, Vettel guiou um MP4/8, último carro de Senna na McLaren, na tarde deste sábado, após a sessão de qualificação da Fórmula 1 em Ímola.

Em 1993, o brasileiro conquistou 5 vitórias com o modelo MP4/8. Essa é a segunda vez que o alemão pilota a McLaren de Senna. A primeira foi durante o Festival da Velocidade Goodwood, que aconteceu no Reino Unido, em julho de 2023. O alemão é dono de um dos modelos da temporada de 1993.

Ao longo do final de semana Vettel organizou encontros e eventos para relembrar o ídolo nacional. Na quinta-feira, pilotos, ex-pilotos e personagens importantes da categoria, vestiram camisetas com as cores do capacete de Senna e se reuniram para uma corrida de rua na pista.

"Ayrton Senna não foi somente um piloto que admirei por ser um dos melhores que já vi, mas também por ser um homem de grande compaixão", afirmou o tetracampeão ao site da Fórmula 1. "Já se passaram 30 anos desde o acidente e eu gostaria de prestar minha homenagem ao Ayrton."