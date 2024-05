Fury x Usyk: veja o que está em jogo na luta de boxe entre os dois

Os fãs do boxe vão conhecer neste sábado o campeão unificado dos pesos pesados. Os quatro cinturões de maior credibilidade estarão em jogo em Riad, na Arábia Saudita. O britânico Tyson Fury, dono do título pelo Conselho Mundial de Boxe (CMB), vai ter pela frente o ucraniano Oleksandr Usyk, campeão pela Federação Internacional (FIB), Organização Mundial (OMB) e Associação Mundial (AMB).

A última vez que a categoria dos pesos pesados - a mais importante do boxe - teve um único campeão foi em 1999, quando o britânico Lennox Lewis derrotou o norte-americano Evander Holyfield. Os dois veteranos estão na capital árabe e serão homenageados antes de Fury x Usyk.

A entidade mais velha é a AMB, criada em 1962. No ano seguinte, surgiu o CMB. A FIB foi fundada em 1983, enquanto a OMB apareceu em 1988. Atualmente, todas gozam de prestígio internacional e possuem em suas fileiras campeões de alto nível.

O duelo de unificação dos títulos do pesos pesados entre Fury e Usyk só foi possível graças à intermediação de Turki AbdulMuhsen Al-AlShikh, Presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita. É por meio dele que os maiores atletas do mundo em todas as modalidades estão se exibindo na Arábia Saudita.

Turki, de 42 anos, quer realizar as maiores lutas do momento e para isso ele não economiza. No evento deste sábado, cerca de U$ 1 bilhão (R$ 5,1 bilhões) foi investido, com direito a bolsas de US$ 100 milhões para Fury e Usyk.

"Não vamos parar de realizar grandes eventos. Nossa intenção é fazer as lutas que o público do boxe quer e com um preço bom para a venda de ingresso", disse Turki Al-Sheikh, que colocou o valor das entradas para Fury e Usyk entre US$ 16 e US$ 400, bem mais acessível do que os costumeiros US$ 200 a US$ 2 mil de Las Vegas ou Nova York.

A LUTA

Fury tem 2,06 metros de altura e 2,16 metros de envergadura. Aos 35 anos, o invicto britânico soma 34 vitórias (24 nocautes) e um empate. O canhoto Usyk, de 37 anos, também ainda não perdeu como profissional. Medalha de ouro na Olimpíada de Londres-2012 e ex-campeão dos pesos cruzadores, o ucraniano acumula 21 triunfos, com 14 antes dos rounds previstos. Ele tem 1,91 metro de altura e 1,96 metro de envergadura.

Fury pesou 118,8 quilos quase sete quilos a menos do que acusou na última luta. Já Usyk se apresentou com os costumeiros 101,3 quilos.

O evento vai ter transmissão para o Brasil pelo canal de streaming DAZN no pay per view. O público interessado terá de pagar R$ 109,00.