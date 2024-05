Corinthians não terá Garro, Raniele e Fausto contra o Nacional; Yuri Alberto e Coronado voltam

António Oliveira garantiu no sábado que não pouparia jogadores na visita ao Nacional, em Assunção, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Mas deixou três jogadores importantes fora dos relacionados: os volantes Raniele e Fausto Vera e o meia Rodrigo Garro. O destaque fica por conta das voltas de Yuri Alberto e Igor Coronado, recuperados de lesão, mas que devem iniciar na reserva.

O Corinthians apenas divulgou os relacionados para o jogo em Assunção, sem dar explicações pelas ausências. Garro já havia desfalcado o time na Copa do Brasil, há uma semana, em visita ao América-RN, e possivelmente sentiu a pancada sofrida diante do Fortaleza, na Neo Química Arena.

Fausto Vera é um possível substituto de Raniele, sábado, em visita ao Flamengo. O titular levou o terceiro cartão amarelo no 0 a 0 com o Fortaleza e será desfalque no Maracanã. Não ir para Assunção talvez seja um descanso ou também para dar um descanso após sequência exaustiva.

António Oliveira sabe da necessidade de vitória em Assunção e deve manter a base que disputou os dois últimos jogos. Mas terá mais opções para definir a equipe. Yuri Alberto estava com tendinite na bíceps femoral da perna esquerda e Igor Coronado com dores musculares. Ambos trabalharam com bola e viajaram com o grupo.

Na defesa, é possível que Gustavo Henrique seja escalado. O zagueiro também está livre de problemas físicos. Por outro lado, Raúl Gustavo cumpre suspensão por ter sido expulso diante do Argentinos Juniors, na Argentina, ao agredir o bandeirinha.