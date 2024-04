Fórmula 1: Ayrton Senna será homenageado em esfera gigante de Las Vegas

O tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna será homenageado na quarta-feira com a reprodução, ao longo de algumas horas, de imagem do seu capacete no espaço que se converteu em um dos principais pontos turísticos de Las Vegas, a Sphere Arena.

A homenagem durará até o dia 7 de maio, alternando com outras exibições na supertela. A Sphere Arena, centro de shows e grandes eventos que conta com o maior painel de LED do mundo, em que podem ser reproduzidas diversas imagens e deve ser um espetáculo à parte. A Esfera tem 112 metros de altura e 157 metros de largura e conta com capacidade para receber até 18,6 mil espectadores.

"O capacete do Ayrton é reconhecido em todo o mundo como um símbolo de que é possível conquistar vitórias com determinação, foco e persistência. A homenagem na Esfera vai amplificar essa mensagem para uma audiência global de fãs e admiradores que admiram a história do nosso campeão", conta Bianca Senna, CEO da Senna Brands e sobrinha do tricampeão de Fórmula 1.

A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Senna Brands, que gerencia a marca de Ayrton Senna comercialmente, e o Guaraná Antarctica. Além deste tributo, o acordo prevê outras iniciativas que valorizem o símbolo nacional que é o tricampeão. Tanto a Senna Brands, como o Guaraná Antarctica não falam de 1º de maio como 30 anos da morte de Senna, mas como 30 de legado do brasileiro.

"A história de Ayrton Senna sempre será lembrada. Ele é um Orgulho do Brasil e nesses 30 anos de legado queremos mostrar isso para o mundo em uma homenagem histórica", pontua Juliana Grinberg, diretora de Marketing de Guaraná Antarctica.

Outras homenagens a Senna acontecem nesta semana em várias partes do mundo. Em Turim, na Itália, acontece uma exposição de carros e equipamentos do piloto. Ímola, palco do acidente fatal, recebe a Fórmula 1 para o GP da Emilia-Romagna no dia 17 de maio e também fará um tributo ao piloto. A pequena Siculiana, cidade na Sicília onde nasceu a bisavó de Senna, faz parte do circuito de reverências ao tricampeão.

Na quarta-feira, Interlagos recebe cerca de 10 mil pessoas para um evento de pedestrianismo, intitulado Ayrton Senna Racing Day, em que serão rendidas outras homenagens. Durante o GP de Miami, neste fim de semana, o artista Eduardo Kobra vai inaugurar um mural de Senna na cidade que recebe a Fórmula 1. Ainda neste ano, há a previsão de levar carros que foram de Ayrton a uma exposição tradicional em Silverstone, na Inglaterra, no mês de agosto.