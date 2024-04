Fluminense encara Cerro Porteño em duelo pela liderança do Grupo A da Copa Libertadores

O Fluminense quer virar o turno da Copa Libertadores na liderança do Grupo A e para isso não pode perder para o Cerro Porteño-PAR, nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR).

O empate entre Colo-Colo-CHI e Alianza Lima-PER, na última terça-feira, aumentou a importância deste duelo. Com quatro pontos, o time carioca defende a liderança, enquanto o Cerro Porteño-PAR vem na cola, em terceiro lugar, com três. O Colo-Colo é vice-líder com quatro e saldo de gols zero e o Alianza Lima tem dois, em último lugar.

A delegação tricolor embarcou para a capital paraguaia com baixas por indisciplina. Quatro jovens jogadores foram afastados após promoverem uma ‘festinha’ com mulheres no hotel que o time estava concentrado para o clássico diante do Vasco, no último final de semana. São os atacantes John Kennedy e Kauã Elias, o lateral Alexsander e o meia Arthur.

Um dos jogadores mais experientes do elenco, o meia Renato Augusto, que voltou a ser relacionado depois de quase 20 dias se recuperando de uma lesão na panturrilha, espera que o ocorrido não interfira na produção do time dentro de campo.

"Fomos pegos um pouco de surpresa. Faz tempo que a gente não vê coisas assim. É ruim para a imagem de todos, do clube, dos atletas. É uma situação delicada, mas não podemos deixar que isso interfira no campo. É focar no jogo e não criar ainda mais problema. É focar no jogo", disse o experiente meia.

Mas o time titular não vai sofrer mudanças. Manoel continua no meio da defesa ao lado de Felipe Melo, confirmando a desistência de improvisar o volante Martinelli no setor defensivo. Marquinhos forma o trio ofensivo ao lado de Arias e Germán Cano, que agora fica sem um reserva especialista, mesmo porque Lelê rompeu o ligamento cruzado do joelho direito.

A missão do Fluminense, porém, não será nada fácil. Na vice-liderança do Campeonato Paraguaio, o Cerro Porteño chega para o duelo embalado por quatro vitórias. Nesta sequência, foram 9 gols marcados e apenas 1 sofrido.

Anunciado há pouco mais de um mês como substituto de Victor Bernay, Manolo Jiménez é o grande responsável pela evolução do Cerro Porteño e conta com jogadores conhecidos dos torcedores brasileiros, como o goleiro Jean (ex-São Paulo), o zagueiro Eduardo Brock (ex-Cruzeiro), o volante Piris da Motta (ex-Flamengo) e o centroavante Diego Churín (ex-Grêmio).

FICHA TÉCNICA

CERRO PORTEÑO X FLUMINENSE

CERRO PORTEÑO - Jean; Alan Benitez, Javier Baez, Eduardo Brock e Santiago Arzamendia; Piris da Motta, Jorge Morel, Fabrizio Peralta e Cecilio Dominguez; Pachi Carrizo e Diego Churín. Técnico: Manolo Jiménez.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Germán Cano e Marquinhos. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (Fifa-URU).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR).