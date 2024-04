Thiago Wild supera russo e estreia com vitória no Masters de Madri

Tenista número 1 do Brasil, Thiago Wild estreou com vitória no Masters 1000 de Madri, na Espanha, nesta quarta-feira. Ele superou o russo Roman Safiullin pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h24min de confronto, e se garantiu na segunda rodada da importante competição.

"Fiz um jogo bem equilibrado. Os dois jogadores gostam de jogar de forma agressiva. Consegui jogar mais no estilo do saibro mesmo, conseguir tirar vantagem disso. Ele é um grande jogador, foi um jogo duro. Estou feliz com a vitória", disse Wild, em entrevista ao canal ESPN. "Preparei uma tática para este jogo e conseguimos executar bem o que preparamos."

Na segunda rodada, Wild vai enfrentar o italiano Lorenzo Musetti, atual 29º do mundo. Será o primeiro confronto entre os dois tenistas no circuito profissional. Eles, contudo, se conhecem desde a época do juvenil. E, curiosamente, disputaram a final do US Open da categoria em 2018. Na ocasião, Wild levou a melhor e se sagrou campeão.

Desde então, o italiano vem registrando melhor trajetória entre os profissionais. Ele tem dois títulos de nível ATP, contra um do brasileiro. E já foi o número 15 do mundo. Wild figura em 63º da lista da ATP, sua melhor posição na carreira até agora.

O Brasil conta com mais três representantes na chave principal de Madri: Thiago Monteiro, João Fonseca e Beatriz Haddad Maia. Eles vão estrear na quinta-feira. Monteiro vai encarar o sérvio Dusan Lajovic enquanto Fonseca terá pela frente o americano Alex Michelsen. Bia enfrentará a vencedora do duelo entre a italiana Sara Errani e a dinamarquesa Caroline Wozniacki.