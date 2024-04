Athletico-PR supera Danubio e segue com 100% na Sul-Americana; Red Bull Bragantino também vence

O Athletico-PR segue voando na Copa Sul-Americana. Em busca do tricampeonato, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos, o time paranaense superou o Danubio-URU pelo placar mínimo de 1 a 0, no estádio Centenário, no Uruguai, e segue com 100% no Grupo E. Já o Red Bull Bragantino fez o dever de casa diante do Sportivo Luqueño-PAR e venceu por 2 a 1, em Bragança Paulista.

Com três vitórias em três jogos, o Athletico-PR lidera a chave com nove pontos, abrindo cinco para o segundo colocado, Danubio, que soma quatro. Sportivo Ameiliano-PAR é o terceiro com um, enquanto o Rayo Zuliano-VEN é o quarto, com zero.

Pelo Grupo H, o Red Bull Bragantino chegou a seis pontos, atrás somente do Racing-ARG, que venceu o Coquimbo Unido-CHI por 2 a 1 e lidera com nove. O Sportivo Luqueño é o lanterna, ainda sem pontuar.

Fora de casa, o Athletico usou a bola parada para vencer a defesa uruguaia. Aos 15 minutos, Zapelli cobrou escanteio e Madson subiu sozinho para cabecear e marcar. Satisfeito com o resultado econômico, o time brasileiro pouco se expôs durante os noventa minutos. Sabendo desacelerar a partida, o Athletico pouco sofreu. Nas poucas investidas do adversário, Bento assegurou o resultado.

Com o time misto, o Red Bull Bragantino demorou para se encontrar na partida. Chegou até sofrer um gol do time paraguaio, mas foi anulado por impedimento. Quando se encontrou, abriu o placar com Thiago Borbas, aos 27, marcando de cabeça. Após entrar no intervalo, o atacante Gustavinho acertou um belo chute de fora da área para ampliar, com um minuto do segundo tempo. Na reta final, o Sportivo Luqueño chegou a descontar com Ferreira, mas nada que atrapalhasse a vitória brasileira.

Os times voltam a campo no domingo, às 18h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Athletico-PR visita o Juventude, em Caxias do Sul, o Red Bull Bragantino encara o Fortaleza, na capital cearense.

RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA

Danubio-URU 0 x 1 Athletico-PR

Red Bull Bragantino 2 x 1 Sportivo Luqueño-PAR