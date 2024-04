Athletico-PR defende 100% e Red Bull Bragantino busca a reabilitação na Copa Sul-Americana

Os times brasileiros Athletico-PR e Red Bull Bragantino entram em campo nesta quarta-feira para a continuidade da terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os paulistas buscam a reabilitação, enquanto os paranaenses querem seguir com 100% de aproveitamento.

O Red Bull Bragantino estreou com vitória ao fazer 1 a 0 no Coquimbo Unido, do Chile, em casa. Depois, porém, perdeu para o Racing por 3 a 0 na Argentina. Em terceiro lugar do Grupo H, com três pontos, busca agora a recuperação diante do Sportivo Luqueño, que ainda não pontuou. A partida será realizada no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. É uma oportunidade porque o líder Racing, com seis pontos, encara o vice-líder Coquimbo, com três, às 19h.

O Athletico-PR lidera o Grupo E com seis pontos e pode abrir cinco pontos de vantagem, pois visita o Danubio, do Uruguai, vice-líder com quatro. A partida será realizada no estádio Centenário, em Montevidéu, às 19h. Rayo Zuliano, da Venezuela, com um ponto, e Sportivo Ameliano, do Paraguai, sem pontos, completam o grupo e se enfrentam às 23h.

O dia ainda contará com o duelo entre Real Tomayapo, da Bolívia, e Belgrano, da Argentina, pelo Grupo C, do Internacional. Na fase de grupos, apenas o líder garante vaga às oitavas de final. Os segundos colocados precisam fazer um playoff com os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

CONFIRA OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA:

19h

Danubio (URU) x Athletico-PR

Coquimbo Unido (CHI) x Racing Club (ARG)

21h

Red Bull Bragantino x Sportivo Luqueño (PAR)

21h30

Real Tomayapo (BOL) x Belgrano (ARG)

23h

Rayo Zuliano (VEN) x Sportivo Ameliano (PAR)