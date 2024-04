Corinthians joga dia 1º de maio pela 3ª fase da Copa do Brasil; Palmeiras e São Paulo no dia 2

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta segunda-feira a tabela detalhada dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil, que contar?[a com 32 equipes divididas em 16 jogos de ida e volta. Os jogos estão divididas em três dias da semana e o Corinthians é o primeiro dos grandes paulistas a entrar em campo, no feriado de 1º de maio. Palmeiras e São Paulo entram em campo no dia 2.

O Corinthians jogará na Arena das Dunas pela primeira vez na história na quarta-feira, às 20 horas, diante do América-RN. Metade dos jogos de ida da 3ª fase vão ocorrer no feriado do Dia do Trabalho. Destaque, ainda, para o Flamengo, que atua nesta data, às 21h30, diante do Amazonas, no Maracanã.

Na quinta-feira, dia 2, será a vez de São Paulo e Palmeiras entrarem em campo. Os são-paulinos irão até o Pará, para encarar o Águia de Marabá, às 19h30, no Mangueirão. O rival optou em mandar o jogo de ida na capital Belém para lucrar com a renda.

Nesta fase, os 20 classificados das rodadas iniciais se juntam a 12 equipes que já estavam automaticamente na terceira etapa. Um deles é o Palmeiras, que fechará a rodada de ida, às 21h30 do dia 2. Recebe o Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque, em duelo estadual.

A CBF também divulgou as datas e horários dos jogos de volta e, mais uma vez, o Corinthians entra em campo antes dos rivais. No dia 21, uma terça-feira, recebe o América-RN na Neo Química Arena, novamente às 20 horas. Desta vez, cada rival atuará em um dia distinto da semana.

Na quarta-feira, 22 de maio, será a vez de o São Paulo atuar no MorumBis contra o Águia de Marabá, em duelo agendado para 21 horas. O Palmeiras só atuará no dia 23, mas desta vez sem fechar a rodada. O duelo com o Botafogo-SP, agendado para o estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, será às 19 horas.

Confira a tabela da 3ª fase:

JOGOS DE IDA

Dia 30/4 - terça-feira

19 horas - Bahia x Criciúma - Arena Fonte Nova

20 horas - Operário-PR x Grêmio - Germano Kruger

21h30 - Atlético-MG x Sport - Arena MRV

Dia 1º/5 - quarta-feira

16 horas - Sampaio Corrêa x Fluminense - Kleber Andrade, em Cariacica

16 horas - Brusque x Atlético-GO - Arena Joinville

18 horas - Sousa-PB x Red Bull Bragantino - Marizão

18 horas - Ypiranga x Athetico-PR - Colosso da Lagoa

19 horas - Fortaleza x Vasco - Arena Castelão

20 horas - América-RN x Corinthians - Arena das Dunas

21h30 - Flamengo x Amazonas - Maracanã

21h30 - Internacional x Juventude - beira-rio

Dia 2/5 - quinta-feira

19 horas - Botafogo x Vitória - Engenhão

19h30 - Águia de Marabá x São Paulo - Mangueirão

20h30 - CRB x Ceará - Rei Pelé

21h30 - Goiás x Cuiabá - Hailé Pinheiro

21h30 - Palmeiras x Botafogo-SP - Allianz Parque

JOGOS DE VOLTA

Dia 21/5 - terça-feira

19 horas - Vitória x Botafogo - Barradão

20 horas - Corinthians x América-RN - Neo Química Arena

21h30 - Vasco x Fortaleza - São Januário

Dia 22/5 - quarta-feira

18h30 - Red Bull Bragantino x Sousa-PB - Nabi Abi Chedid

19 horas - Fluminense x Sampaio Corrêa - Maracanã

19 horas - Atlético-GO x Brusque - Antônio Accioly

19 horas - Sport x Atlético-MG - Arena Pernambuco

19h30 - Grêmio x Operário-PR - Arena do Grêmio

20 horas - Athletico-PR x Ypiranga - Ligga Arena

21 horas - São Paulo x Águia de Marabá - MorumBis

21h30 - Amazonas x Flamengo - Arena da Amazônia

21h30 - Juventude x Internacional - Alfredo Jaconi

Dia 23/5 - quinta-feira

19 horas - Criciúma x Bahia - Heriberto Hulse

19 horas - Botafogo-SP x Palmeiras - Santa Cruz

21h30 - Ceará x CRB - Arena Castelão

21h30 - Cuiabá x Goiás - Arena Pantanal