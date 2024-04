Palmeiras busca se recuperar de tropeço em duelo com o carrasco Flamengo pelo Brasileirão

É impossível não apontar Palmeiras e Flamengo como favoritos a todos os torneios em disputa no futebol brasileiro e sul-americano. Desde 2016, ambos travam uma rivalidade e alternância na conquista dos títulos mais importantes. Neste domingo, às 16h, mais uma vez as duas equipes estarão frente a frente, no Allianz Parque, para o principal duelo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras perdeu seu primeiro jogo no Brasileirão na última quarta-feira, diante do Internacional, na Arena Barueri. A atuação alviverde transmitiu sinais de esgotamento, deixando clara a necessidade de Abel Ferreira buscar novas soluções para fazer o time voltar a render em uma semana extremamente exigente. Além da partida com o Flamengo, a equipe palmeirense enfrenta o Independiente del Valle, na altitude de Quito, e tem clássico com o São Paulo, no MorumBis, em um intervalo de apenas oito dias.

O Flamengo, por sua vez, tem 100% de aproveitamento no Brasileirão, mas não vem fazendo partidas dignas de aplausos. Tite preza pelo equilíbrio entre os setores, condição que o time rubro-negro possui. Porém, não pode haver desleixo de nenhuma parte durante o jogo, seja para ampliar o marcador ou segurar um resultado favorável.

Desde 2017 o Palmeiras não sabe o que é vencer o Flamengo no Campeonato Brasileiro. De lá para cá, foram 12 jogos, com seis vitórias rubro-negras e outros seis empates. Nesse mesmo período, porém, com a rivalidade em alta, o clube alviverde faturou três títulos nacionais (2018, 2022 e 2023), enquanto os cariocas levam dois (2019 e 2020).

Para o técnico Abel Ferreira, o segredo de o Palmeiras competir por títulos com o Flamengo está na organização do clube. "Eu acho que o Palmeiras consegue competir porque somos organizados, estruturados e jogamos juntos há mais tempo. Mas se formos competir com orçamento, com capacidade financeira, não tem como competir, porque eles têm três ou quatro vezes mais do que nós. Mas o Palmeiras faz muito com os recursos que tem."

Com Zé Rafael ainda se recuperando de uma lombalgia, Abel terá problemas na montagem do meio-campo. É neste setor que nascem os problemas que impedem o Palmeiras de funcionar como deveria em campo. Diante da dúvida sobre o camisa 8, a expectativa é que o português repita a formação com Aníbal Moreno e Richard Ríos. No ataque, o Palmeiras foi melhor com Estêvão e Luís Guilherme do que com Lázaro. O português também pode tentar surpreender o Flamengo e priorizar a velocidade, sacando Flaco López.

Tite terá o retorno do uruguaio Arrascaeta ao time titular para o jogo deste domingo. Desgastado, o principal jogador da equipe não esteve em campo na vitória sobre o São Paulo. Quem será ausência é o atacante Everton Cebolinha, que machucou o tornozelo. Bruno Henrique será o substituto.

Um capítulo à parte do confronto é descortesia entre os presidentes dos dois clubes. Rodolfo Landim, do Flamengo, alfinetou a escolha do Allianz Parque para o jogo. "Com a gente, eles (Palmeiras) vão querer jogar lá no gramado sintético", provocou o mandatário. Leila Pereira não deixou seu par sem resposta e retrucou. "Que eu me lembre, ganhamos a Libertadores 2021 e a Supercopa 2023 contra o Flamengo em campo de grama natural", afirmou em entrevista ao ge.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x FLAMENGO

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gómez, Murilo e Piquerez; Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro (Estêvão), Endrick e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).