Novorizontino marca no último minuto e estreia na Série B com virada sobre o CRB

Postulante na briga pelo acesso, o Novorizontino começou a Série B do Campeonato Brasileiro com uma vitória emocionante sobre o CRB, por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Após terminar o primeiro tempo atrás do marcador, o time paulista virou o placar na segunda etapa, com um gol de Lucca saindo no último lance, aos 49 minutos.

Favoritos na briga pelo acesso, os times iniciaram a partida bem organizados taticamente, trocando passes para encontrar espaço para finalizar. Os donos da casa até tinham uma leve superioridade, mas foram os visitantes que abriram o placar, aos 13 minutos. Gegê recebeu na entrada da área e finalizou, a bola desviou no meio do caminho e enganou o goleiro Jordi.

Mesmo sofrendo o gol, o Novorizontino não se abateu. O time paulista seguiu atacando mais, como no chute de Neto Pessoa, que passou sob o gol e a finalização de Reverson, que terminou com bela defesa de Matheus Albino. Na reta final, o CRB conseguiu controlar a partida e manteve a vantagem até a ida aos vestiários.

A segunda etapa seguiu parelha. Com o jogo mais aberto, a partida ficou lá e cá. O CRB explorava bem os lados do campo, mas perdeu duas chances, com Anselmo Ramon, que tentou um voleio, e com Léo Pereira, que se atrapalhou na hora de finalizar. Os donos da casa circulavam a área e tinham como arma a bola aérea, porém Rodolfo cabeceou por cima do travessão.

Se com o centroavante não deu certo, quando o zagueiro César se aventurou ao ataque, o gol de empate do Novorizontino saiu. Raul Prata fez o cruzamento e o defensor cabeceou para deixar tudo igual aos 29. Buscando estrear com o pé direito, os donos da casa foram para cima, mas encontraram um CRB bem postado defensivamente.

Quando o resultado parecia ser final, saiu o gol da virada. Após o cruzamento da esquerda, Lucca subiu e desviou de cabeça, mandando a bola no alto. Ela ainda tocou no travessão e caiu dentro do gol.

Pela segunda rodada, o Novorizontino volta a campo no próximo sábado, quando visita o América-MG, às 18 horas, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Mais cedo, às 17h, o CRB estreia em casa, no Rei Pelé, contra o Amazonas.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 1 CRB

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, César Martins e Reverson; Rodrigo Soares (Raul Prata), Geovane, Marlon, Eduardo (Fabrício Daniel) e Danilo Barcelos (Rodolfo); Waguininho (Paulo Vitor) e Neto Pessoa (Lucca). Técnico: Eduardo Baptista.

CRB - Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Gustavo Henrique e Willian Formiga (Matheus Ribeiro); Falcão (João Pedro), Caio César (Rômulo) e Gegê; Mike (João Neto), Anselmo Ramon e Léo Pereira (Labandeira). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Gegê, aos 13 minutos do primeiro tempo. César Martins, aos 29,e Lucca, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caio César, Labandeira, Matheus Ribeiro e Léo Pereira (CRB).

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

RENDA - R$ 23.770,00.

PÚBLICO - 1.828 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).